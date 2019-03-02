Зеленський перейшов до призначень в Кабміні: «Саакашвілі — прем’єр, Комаровський — міністр»

Володимир Зеленський запропонував українцям самим вирішувати, хто буде займати керівні посади в уряді країни.

Лідер студії «Квартал 95» і кандидат у президенти України звернувся до людей у новому відео. У ньому Володимир Зеленський нагадав про своїй передвиборчій програмі і детальніше розповів про створення власної політичної команди.

«Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума чи армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Ми разом з тобою написали програму «Україна мрії». Зараз — наступний крок: «Команда мрії», — розповів артист.

В рамках цього проекту він закликав українців самим пропонувати його команді кандидатів на посади прем’єр-міністра, генерального прокурора, голови СБУ, міністра закордонних справ і міністра оборони.

«Зробимо це разом», — запропонував Володимир Зеленський.

У коментарях до відео українці почали обговорювати цю пропозицію і називати своїх кандидатів.

«Євген Кошовий вийде відмінний міністр закордонних справ», «Прем’єр-міністр – М. Саакашвілі, Генеральний прокурор – Д. Сакварелідзе», «міністр охорони здоров’я — Євген Комаровський», «молодець Володимир доводить народовладдя вже зараз , правильно», «Про!!! Це круто! Впевнена, що в країні багато людей, які можуть дати гідну рада», — пишуть люди.