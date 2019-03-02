У Франції “жовті жилети” готують нову хвилю протестів

Активісти хочуть заблокувати Тріумфальну арку.



Рух “Жовті жилети” мобілізує численних прихильників для 16-ї серії маршів у столиці та провінції. Тільки на повідомлення про заплановані акції в Парижі перед початком суботніх маніфестацій у соціальних мережах відгукнулися близько десяти тисяч чоловік.

Частина активістів має намір “надовго блокувати” столичну площу Зірки, де знаходиться Тріумфальна арка, щоб “покінчити з пацифізмом” в діяльності свого руху. Учасники акції вирішили також зробити 12-кілометровий марш вулицями французької столиці.

Іншим місцем зустрічі в столиці “жовті жилети” обрали Марсове поле в 7-му окрузі Парижа. Там вони вирішили влаштувати “великий пікнік громадян”.

“Ми збираємося підвести підсумки минулих трьох місяців і говорити про майбутнє”, – пообіцяли організатори з групи “Жовта весна”. У соціальних мережах звістка про акції зібрало у вечірні години п’ятниці 3000 відгуків.

“Акт 16: Європа в Ліллі”: під таким девізом пройде 16-я хвиля протестів у столиці регіону-де-Франс (Верхня Франція). “Регіональна асамблея “жовтих жилетах” закликала прихильників в регіоні і сусідніх Бельгії, Великобританії, Люксембурзі, Нідерландах і північних землях Німеччини прибути в Лілль “для проведення великої міжнародної маніфестації”. Організатори перевели свій заклик на англійський і німецький.

У Ліоні маніфестанти мають намір зібратися перед міським Палацом правосуддя. Перед початком суботньої хвилі протестів в Нанті влади міста підсилюють контингент поліції.

Між тим в Ренні, столиці регіону Бретань, префект ввела заборону на проведення маніфестацій в міському центрі. Вона мотивувала своє рішення тим, що попередні акції “жовтих жилетах” супроводжувалися заворушеннями та шкодою.

У місті Бар-ле-Дюк, адміністративному центрі департаменту Мез на північному сході Франції, префектура заборонила продаж та перевезення запалювальних сумішей. У столиці французького виноробства Бордо, де напередодні комерсанти міста зустріли президента республіки Емманюель Макрона плакатами “Припинити маніфестації!”, “жовті жилети” мають намір провести марш і “громадянську асамблею”.

Почалися 17 листопада 2018 року у Франції масові маніфестації “жовтих жилетах” спочатку були викликані підвищенням тарифів на автомобільне паливо. Уніформою руху тоді ж став світловідбиваючий жилет автомобілістів. До теперішнього часу список вимог руху помітно розширився й охоплює не лише соціально-економічну сферу, але й політику.