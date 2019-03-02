У Німеччині під час пожежі загинула жінка та четверо дітей

Немовля померло в лікарні.



У житловому будинку в Нюрнберзі при пожежі згоріли п’ятеро людей, в тому числі четверо дітей. Ще чотири людини доставлені в лікарню з сильними опіками.

Причина пожежі поки не визначена. Коли прибули пожежники, частина будівлі вже згоріла.

“В даний час у нас немає доказів підпалу, але ми проводимо розслідування по усіх напрямках”, – передали поліції.

На верхньому поверсі вогнеборці знайшли тіла трьох дітей: семирічної дівчинки і двох хлопчиків у віці чотирьох і п’яти років. Ще одне немовля померло в лікарні. Також 34-річна жінка не пережила пожежу.