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У Німеччині під час пожежі загинула жінка та четверо дітей

02.03.2019

В Германии при пожаре погибла женщина и четверо детейНемовля померло в лікарні.

У житловому будинку в Нюрнберзі при пожежі згоріли п’ятеро людей, в тому числі четверо дітей. Ще чотири людини доставлені в лікарню з сильними опіками.

Причина пожежі поки не визначена. Коли прибули пожежники, частина будівлі вже згоріла.

“В даний час у нас немає доказів підпалу, але ми проводимо розслідування по усіх напрямках”, – передали поліції.

На верхньому поверсі вогнеборці знайшли тіла трьох дітей: семирічної дівчинки і двох хлопчиків у віці чотирьох і п’яти років. Ще одне немовля померло в лікарні. Також 34-річна жінка не пережила пожежу.

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