«Став сатаною»: дівчина з Олександрії розповіла як її вдарив Порошенко

Президент Петро Порошенко під час мітингу в Александрії сильно ляснув по щоці молоду дівчину, після того, як та поставила йому незручне запитання. Про це у своєму відеоблозі повідомив журналіст Анатолій Шарій у п’ятницю, 1 березня.

Як видно на відеозапису, після свого виступу Порошенка разом з охороною залишав захід, під час чого до нього підійшла місцева мешканка і задала запитання: “Чому ви переслідуєте Шарія?”.

На це президент попросив її вимкнути телефон, після чого вдарив її долонею по обличчю. Потім політик почав допитувати дівчину про те, де вона живе і як її прізвище. Не отримавши відповіді, відверто розлючена президент сильно поплескав дівчину по плечу зі словами: “ви Боїтеся? Не бійтеся!”.

“Він б’є мене по обличчю, почав мене шарпати. Він просто оскаженів, став сатаною. Дуже сильно мене плескав по плечу, шарпал за курточку і пішов далі”, – розповіла дівчина.

Після цього героїня відео вирушила в кафе, щоб сховатися від переслідували її охоронців і поліцейських. Але і там до неї підійшов співробітник поліції і грубим тоном зажадав пройти до відділку, не пояснюючи причин.

“За мною йде хвіст міліціонерів, розумію, що додому мені йти не можна, переходжу на іншу сторону вулиці і сідаю в кафе, намагаюся якось заспокоїтися. В кафе заходять люди – вже не міська міліція та біля кафе чоловік п’ятнадцять варто його (Петра Порошенка – ред.) охорони. І тут головний говорить: “Зібралася, пішла зі мною, давай! Ти затримана”. Я починаю дзвонити своєму хлопцеві, і він починає відбирати у мене телефон”, – говорить вона.

“Вони мене оточили, сказали, щоб я показувала свій паспорт, якщо ні, то ми будемо їхати у відділення – розбиратися хто я і що я”, – зазначає дівчина.

У результаті їй вдалося подзвонити своєму батькові, який забрав її додому. “Батьки переживають, щоб не дай бог не виключили з училища або просто переслідували мене по місту”, – сказала вона.