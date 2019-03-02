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Українські банки встановили рекорд прибутку

02.03.2019

Украинские банки установили рекорд по прибыли

За підсумками січня 2019 року чистий прибуток українських банків після вирахування податків склав 5,43 млрд гривень, що в 3,2 рази більше, ніж у січні минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За даними регулятора, доходи банків без обліку неплатоспроможних досягли 20,18 млрд гривень (+38%).

При цьому за рік – з 1 січня 2018 року по 1 лютого 2019-го – кількість банків скоротилася з 82 до 77 фінансових установ.

НБУ також повідомив, що процентні доходи банків у січні зросли на 18% – до 13,28 млрд гривень, комісійні – на 18%, до 4,63 млрд гривень.

Витрати банківської системи за аналогічний період склали 14,75 млрд гривень (+14%)

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