Військові Пакистану підірвали житловий будинок в Індії: є жертви

Повідомляється про загибель цивільних 4.



У поліції Індії повідомили, що в результаті обстрілу округу Пунч в індійському штаті Джамму і Кашмір з боку Пакистану загинули щонайменше 4 людини, ще 4 отримали поранення.

Повідомляється, що бої поновилися на світанку в ніч на суботу, 2 березня 2019. Правоохоронці розповіли, що троє осіб загинуло після снаряда, випущеного з боку Пакистану, який потрапив у житловий будинок поруч з так званою лінією контролю, що розділяє гімалайську територію Кашміру між двома сторонами.

У той же час в Пакистані урядовий чиновник Умар Азам заявив, що індійські солдати з використанням важкого озброєння “безладно переслідують сільських жителів на кордоні” біля лінії контролю, що призвело до загибелі підлітка, а також поранення трьох осіб. Також він розповів, що в результаті індійського обстрілу було зруйновано кілька будинків.