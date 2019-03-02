Іспанія визначилась з долею живуть в країні британців

Розроблено план на випадок жорсткого Brexit.



Іспанський уряд заявив про готовність забезпечити перебування на території країни для 400 тисяч британських громадян в тому випадку, якщо Великобританія вийде з ЄС без угоди. Про це заявив прем’єр-міністр країни Педро Санчес.

Рішення торкнеться, насамперед, британців, які зараз живуть в Іспанії. У випадку “жорсткого Brexit” в січні 2021 року їм необхідно буде подати заявку на ідентифікаційну картку іноземця для отримання легального статусу на проживання в Іспанії. Тільки для тих британців, хто вже має посвідку на проживання, процес буде відбуватися автоматично.

За даними іспанського уряду, зараз офіційний дозвіл на проживання мають 300 тисяч британців.

Також у разі жорсткого Brexit” всі британці збережуть роботу в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що в разі “жорсткого” Brexit Лондон може ввести воєнний стан для запобігання хаосу в країні.

Узгоджене з ЄС угоду про вихід Великобританії з блоку провалилося на голосуванні в британському парламенті 15 січня.

Прем’єр-міністр Тереза Мей дозволить британському парламенту проголосувати за продовження термінів виходу з Європейського Союзу, якщо вони не досягнуть порозуміння по угоді про умови Brexit.

Остаточний вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року. Після цього починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Перехідний період може бути продовжено лише один раз, проте поки невідомо, якою може бути максимальна тривалість.

23 червня 2016 року британці на референдумі сказали “ні” збереження членства Великобританії в складі Європейського Союзу. За вихід країни з ЄС проголосувало 52% виборців, проти – 48%. Шотландія і Північна Ірландія переважно проголосували за збереження членства Сполученого Королівства в ЄС, а Уельс і Англія підтримали Brexit.