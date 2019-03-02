У Кропивницького охоронець Порошенко вибив смартфон з рук хлопця

У Кропивницького під час зустрічі президента України Петра Порошенка з жителями міста співробітник служби охорони несподівано вибив з рук молодої людини телефон. Запис події опублікувала журналіст Тетяна Висоцька.

За її словами, інцидент мав місце 28 лютого. На ролику видно, як студент або старшокласник, стоячи позаду глави держави, який робив в цей момент селфи з присутніми, знімає те, що відбувається на мобільний. Напад охоронця виглядає невмотивованим, оскільки кропивничанин нічого не питав, не вигукував і навіть не намагався наблизитися до президента.

«Таке відчуття, що все оточення Порошенко і він сам працюють на те, аби він програв вибори», — сказала журналіст.

Раніше незмінний білоруський лідер Олександр Лукашенко спрогнозировалпобеду Порошенка на виборах 31 березня.