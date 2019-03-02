Росія провела військові навчання в молдавському Придністров’ї

У Молдові відзначають День пам’яті.



Оперативна група російських військ в молдавському Придністров’ї 1 березня провела контрольне заняття з відділенням вогневої підтримки і групою маневру. Про це повідомило Міністерство оборони РФ.

“На військовому стрільбищі ОГРВ ПРРМ під час контрольного заняття військовослужбовці відділення вогневої підтримки виконали стрільби з крупнокаліберних кулеметів по мішенях, що імітує умовного противника, – йдеться в повідомленні.

2 березня, коли в Молдові відзначають День пам’яті, в Міноборони РФ повідомлять, що в підрозділах Оперативної групи завершився етап злагодження відділень.

“На етапі злагодження відділень водійський склад удосконалював майстерність подолання різних перешкод на зледенілих ділянках доріг при здійсненні маршу в складі відділень. За вказаний етап навчання у загальній складності водії ОГРВ ПРРМ подолали близько 5 тисяч кілометрів, а військовослужбовці мотострілкових відділень витратили понад 200 тисяч боєприпасів і імітаційних засобів”, – зазначають росіяни.

“Особливу увагу приділено діям прибулих військовослужбовців за контрактом при проведенні бойових стрільб відділень”, – йдеться в повідомленні.

Наступним етапом бойової підготовки мотострілецького батальйону російських військ повинно стати злагодження взводів, на яких військовослужбовці відпрацюють спільні дії у складі взводу.

2 березня 1992 року почався збройний конфлікт у Придністров’ї, або молдавсько-російська війна – військове протистояння між Молдовою і самопроголошеною “Придністровської Молдавської Республікою”. 29 липня в Придністров’ї увійшли російські “миротворці”.

Відповідно до підписаної в 1992 році в Москві Угоди про принципи мирного врегулювання збройного конфлікту на Дністрі, в Зоні безпеки (понад 200 км уздовж ріки) були розміщені пости миротворчих сил Росії, Молдови і Придністров’я.

На території придністровського регіону розквартировані понад півтори тисячі військовослужбовців Росії, а на військових складах у селі Колбасна Рибницького району зберігається більше 20 000 тонн боєприпасів і авіабомб.

Парламент Молдови прийняв декларацію з вимогою вивести російські війська з Придністров’я.