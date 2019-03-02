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Жителі Канади масово скаржаться на єнотів

02.03.2019

Жители Канады массово жалуются на енотовКанадці незадоволені навалою.

Жителі канадської провінції Онтаріо масово звертаються в поліцію зі скаргами на єнотів.

Протягом декількох тижнів канадці висловлюють стурбованість у зв’язку зі збільшенням кількості тварин поблизу будинків людей.

Зазвичай єноти ведуть нічний спосіб життя, але тварини стали часто потрапляти на очі людям днем. Вони ведуть себе дивно, кажуть канадці.

У зв’язку з цим в поліції зробили заяву. Правоохоронці закликали канадців “перестати скаржитися на єнотів”.

“В той час, як поліція виїжджає, щоб захистити людей від єнота, може статися надзвичайна ситуація, де наша допомога буде необхідна”, – йдеться в заяві поліції.

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