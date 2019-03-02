Жителі Канади масово скаржаться на єнотів

Канадці незадоволені навалою.



Жителі канадської провінції Онтаріо масово звертаються в поліцію зі скаргами на єнотів.

Протягом декількох тижнів канадці висловлюють стурбованість у зв’язку зі збільшенням кількості тварин поблизу будинків людей.

Зазвичай єноти ведуть нічний спосіб життя, але тварини стали часто потрапляти на очі людям днем. Вони ведуть себе дивно, кажуть канадці.

У зв’язку з цим в поліції зробили заяву. Правоохоронці закликали канадців “перестати скаржитися на єнотів”.

“В той час, як поліція виїжджає, щоб захистити людей від єнота, може статися надзвичайна ситуація, де наша допомога буде необхідна”, – йдеться в заяві поліції.