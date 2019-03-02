Конгрес США вирішив перевірити податкові декларації Трампа

Бюджетний комітет нижньої палати Конгресу США завершує підготовку запиту про надання йому податкових декларацій президента Дональда Трампа за останні десять років з метою перевірити дані про використання ним шахрайських схем.

Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія NBC з посиланням на свої джерела в Конгресі. За їхніми даними, голова бюджетного комітету Палати представників Ричард Ніл (демократ від штату Массачусетс) розпорядився підготувати такий запит напередодні передачі Трампом черговий декларації про доходи американським податківцям. Це повинно відбутися в найближчі тижні.

При цьому Ніл просить голів кількох комітетів нижньої палати Конгресу чітко сформулювати, на яких підставах їм також потрібні відомості про фінанси 45-го президента країни. Як пояснює телекомпанія, бюджетний комітет є єдиним профільним комітетом Палати представників, що володіє повноваженнями безпосередньо вимагати у своє розпорядження податкові декларації глави держави. Такий запит надходить на розгляд міністра фінансів Стівена Мнучина, який і вирішить, задовольняти його чи ні.

Ніл не виключає, що направить запит після завершення розслідування спецпрокурором Робертом Мюллером у зв’язку з приписываемыми Росії спробами втручання у вибори в США 2016 року. Демократи давно намагаються отримати офіційні відомості про податки Трампа. Як стверджувала в жовтні минулого року газета “Нью-Йорк таймс”, він з молодих років отримав від імперії свого батька в області нерухомості не менш 413 млн доларів за сприяння в ухиленні від оподаткування в США.

Публікація заперечує заяви самого Трампа про самостійно зароблений капітал і майже повній відсутності фінансової підтримки з боку батька – відомого в Нью-Йорку девелопера Фреда Трампа.