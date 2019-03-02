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Конгрес США вирішив перевірити податкові декларації Трампа

02.03.2019

Конгресс США решил проверить налоговые декларации Трампа

Бюджетний комітет нижньої палати Конгресу США завершує підготовку запиту про надання йому податкових декларацій президента Дональда Трампа за останні десять років з метою перевірити дані про використання ним шахрайських схем.

Про це повідомила в п’ятницю телекомпанія NBC з посиланням на свої джерела в Конгресі. За їхніми даними, голова бюджетного комітету Палати представників Ричард Ніл (демократ від штату Массачусетс) розпорядився підготувати такий запит напередодні передачі Трампом черговий декларації про доходи американським податківцям. Це повинно відбутися в найближчі тижні.

При цьому Ніл просить голів кількох комітетів нижньої палати Конгресу чітко сформулювати, на яких підставах їм також потрібні відомості про фінанси 45-го президента країни. Як пояснює телекомпанія, бюджетний комітет є єдиним профільним комітетом Палати представників, що володіє повноваженнями безпосередньо вимагати у своє розпорядження податкові декларації глави держави. Такий запит надходить на розгляд міністра фінансів Стівена Мнучина, який і вирішить, задовольняти його чи ні.

Ніл не виключає, що направить запит після завершення розслідування спецпрокурором Робертом Мюллером у зв’язку з приписываемыми Росії спробами втручання у вибори в США 2016 року. Демократи давно намагаються отримати офіційні відомості про податки Трампа. Як стверджувала в жовтні минулого року газета “Нью-Йорк таймс”, він з молодих років отримав від імперії свого батька в області нерухомості не менш 413 млн доларів за сприяння в ухиленні від оподаткування в США.

Публікація заперечує заяви самого Трампа про самостійно зароблений капітал і майже повній відсутності фінансової підтримки з боку батька – відомого в Нью-Йорку девелопера Фреда Трампа.

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