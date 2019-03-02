Єврокомісія втрутилася в “м’ясній” скандал Чехії і Польщі

Ввезено більше тонни поганий яловичини.



У Єврокомісії впевнені, що заходи, вжиті Чехією щодо поставок м’яса з Польщі, – необґрунтовано жорсткі.

На початку лютого в Чеську Республіку і ряд інших країн було ввезено більше тонни яловичини, яка може бути заражена сальмонелою. Більшість м’яса вдалося вилучити та знищити, але певна кількість встигли продати споживачам.

В офіційному листі Чеській Республіці Єврокомісія вказує на те, що суворість перевірок не відповідає суті інциденту, незважаючи на те, що в польській яловичині була виявлена сальмонела. У Міністерство сільського господарства надійшов лист з вимогою припинити перевірки ввезеного товару.

За словами прес-секретаря Єврокомісії Анки Падурару, Комісія розглянула введені чеською стороною заходи безпеки і вважає їх такими, що не відповідають інциденту..

Однак Чеська Республіка, незважаючи на заклик Брюсселя, не має наміру відмовлятися від перевірок, розповів міністр сільського господарства Мирослав Томан.

“Польський міністр пообіцяв мені, що вони застосують всі необхідні заходи. Польська сторона намагається переконати нас, що вони надають нам всю наявну у них інформацію і кроки, які вони роблять, ситуацію вирішать. Однак ми хочемо почекати результатів усіх перевірок, тому що поки наші переговори знаходяться на рівні обіцянок”, – сказав він.

Як повідомило Міністерство сільського господарства Чехії, близько 300 кг такого м’яса надійшла в магазини Праги, Варнсдорфа, Нового Быджова і Костелеця-на-Лабі, а також в окремі ресторани.

З тих пір Чехія посилила перевірки ввозиться з Польщі м’яса, що викликало невдоволення в Брюсселі.

Польща пообіцяла запровадити більш суворі правила на м’ясокомбінатах: там встановлюються камери, які стежитимуть за ситуацією 24 години на добу. Крім того, тепер перевірку експортованого м’яса не будуть проводити приватні ветеринари. За словами міністра Томана, у разі, якщо ці заходи дійсно будуть здійснені, Чехія скасує перевірки.

Тим часом у Чехії виявили партію курячого м’яса, яке також може містити сальмонелу. Доставлений в Злинский і Оломоуцький край продукт походить з тієї ж партії, в якій вже була виявлена небезпечна бактерія. Постачальником є польська компанія Inter-Natural 2000.

Нагадаємо, скандал розгорівся через демонстрації на польському телебаченні прихованої зйомки на бійні в Острув-Мазовецькою на північному сході Польщі. На відео показали, як хворих корів затягують з вантажних автомобілів на бійню.

Польські власті визнали, що ця яловичина потрапила у Фінляндії, Угорщини, Естонії, Румунії, Швеції, Франції, Іспанії, Литви, Португалії та Словаччини.