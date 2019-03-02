На білоруса завели кримінальну справу за покупку чаю в інтернеті

Чай з Китаю виявився психотропною.



Мінчанин замовив собі в інтернеті з Китаю чай, а на наступний день дізнався, що це рослина заборонено в Білорусі. Він повідомив у міліцію і відмовився отримувати посилку, але кримінальна справа все одно завели.

Днями співробітники митниці розповіли, що в одному з поштових відправлень знайшли траву ефедру. Посилка йшла з Китаю на адресу мінчанина. Відправник вказав, що всередині – чай.

Але експерти заявили: речовина хоч і рослинного походження, але в медицині не використовується. А об’єм від 30 грамів вже вважається великим розміром, як підсумок – кримінальну справу за ч. 2 ст. 328-1 КК (Незаконне переміщення через кордон психотропних речовин або їх прекурсорів). За це загрожує від 5 до 10 років колонії.

Що це за трава взагалі? Нам не склало труднощів знайти ефедру на популярній майданчику aliexpress, такі ж зелені пачки, як на знімках. Їх рекламують як чай від кашлю і астми, а ще як засіб для схуднення. Брешуть?

Ліки стало наркотиком

У науковій літературі рослина називається хвойником двухколосковым. Росте в степах і напівпустелях в Росії, зустрічається в Південній Європі, малій Азії та Китаї.

Дійсно, раніше більш широко, а тепер – вже з обмеженнями ефедру використовують у медицині для лікування астми, гіпотензії та інших захворювань. А саме її компоненти: ефедрин і псевдоефедрин, це психоактивні речовини.

Однак їх дозування в препаратах, які в аптеках Білорусі відпускають тільки за рецептом, регулюється законом.

Все із-за того, що сировина або конкретні речовини можуть використовувати для виготовлення наркотиків. Такий статус для ефедрину закріплений у відповідній Конвенції ООН.

Хоча відносно недавно ефедрин був легальним в Європі, його використовували в медицині і спорті, а в Росії вважалося народним засобом. Тепер рослина вважається застарілим лікарським засобом через «побочки». На ринку в Китаї траву ефедру можна легко знайти, але за виробництво наркотику з неї передбачена відповідальність.

Оборот ефедри контролюється в тих же США та Росії. Хоча в сусідній Україні – немає. У Білорусі трава ефедри внесена в Республіканський перелік речовин, обіг яких підлягає державному контролю. А саме: «неодревесневевшие пагони рослин будь-якого виду роду Ephedra, як цілі, так і подрібнені, як висушені, так і невысушенные». Тобто їх вільний обіг заборонено – зберігання, збут, перевезення і так далі.

Замовив по помилку? Адвокат: «Відмова має бути задокументований»

Очевидно, що недосвідчена людина може зробити серйозну помилку, якщо захоче придбати чай, не перевіривши складу. Так було і в згаданому випадку з минчанином, каже адвокат Антон Гашинський з бюро «Маслов, Гашинський і партнери»:

«Айтішник, працює у великій компанії, ходить в тренажерку. Любить пити різні чаї, які постійно замовляє напряму з Китаю. Ось і замовив собі півкіло чаю з ефедри для спалювання жиру. А буквально на наступний день з’ясував, що її ввезення в країну заборонений».

Хлопець відправився прямо в Центральний РУВС, де написав заяву: замовив помилково. До того моменту продавець в Китаї на прохання скасувати замовлення повідомив, мовляв, уже пізно, та й що такого, адже це «традиційна китайська медицина».

За словами адвоката, у мінчанина прийняли заяву і пообіцяли зв’язатися, а на пошту за повідомленням порадили прийти і просто написати письмову відмову від отримання.

«І ось посилка прийшла. Там був ще інший чай, який він забрав, від цього відмовився. Але на виході хлопця затримали співробітники митниці», – розповідає Антон Гашинський.

Кримінальну справу порушили, саме за фактом переміщення, адже товар перетнув кордон. Мінчанин проходить по справі як свідок, але розслідування продовжується.

Як правильно вчинити в ситуації, якщо ви замовили щось помилково? Юрист радить відразу звернутися за допомогою до фахівців, і ось чому. У Кримінальному кодексі є стаття «Добровільна відмова від злочину», і громадянина можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Але з умовами.

«Відмова має бути реальний і, що важливо, задокументований. Якщо ви потрапили в схожу ситуацію, то про це слід заявити до переміщення товару через кордон. Звернутися в міліцію, зафіксувати це в книзі звернень, отримати офіційну відповідь про подальші дії», – пояснює Гашинський. Але і цього мало, співробітники також перевірять, чи справді людина не знав про заборону до оформлення замовлення і так далі.

В практиці адвокатів є безліч випадків, коли люди ставали фігурантами кримінальних справ по дурості або умислу інших.

Наприклад, чоловік отримав повідомлення про посилку і відправився на пошту з розрахунком отримати замовлений шарф. Замість цього знайшов усередині лист, просочений амфетаміном, чоловіка одразу ж затримали. Потім з’ясувалося, що доставку на чужу адресу оформив інша людина. Або ще один замовив поштою насіння, а там чомусь виявилися конопляні. Але в них самих, як показала експертиза, не міститься заборонених речовин – і в підсумку справу припинили.

Краще перевірити склад

Додамо, що потрібно бути обережним при ввезенні протизастудних препаратів з-за кордону. У них можуть містяться наркотичні або психотропні речовини, дозування яких строго обумовлена в окремій постанові Моз. І то – за наявності підтверджуючих документів щодо такої потреби, по «червоному коридору» і не більше певної кількості. Інакше – кримінальна відповідальність.

А якщо вже замовляти товар рослинного походження, склад краще зайвий раз звірити із згаданого переліку речовин, які підлягають держконтролю. Там крім ефедри, наприклад, є певні види кактусів, грибів і вічнозелених чагарників.