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Зловмисники підірвали чергові банкомати Приватбанку

02.03.2019

Злоумышленники взорвали очередные банкоматы Приватбанка

Державний банк “ПриватБанк” зробив екстрене повідомлення про черговий вибух банкомату групою зловмисників.

Повідомляється, що банкомат був підірваний 1 березня о 6.40 ранку в Шевченківському районі міста Запоріжжя. На місце події прибули співробітники поліції і відділ вибухотехнічного управління. Вибухотехніки встановили фрагменти умисного підриву банкомата Приватбанку”. Також були виявлені сторонні електроди підключення і сліди кіптяви.

Злоумышленники взорвали очередные банкоматы Приватбанка
Слідчими органами за фактом вибуху банкомату, а саме пошкодження майна, порушено кримінальну справу. Зараз проводиться перевірка фактів і обставин інциденту, а також оцінка заподіяної шкоди.

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