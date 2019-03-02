Зловмисники підірвали чергові банкомати Приватбанку

Державний банк “ПриватБанк” зробив екстрене повідомлення про черговий вибух банкомату групою зловмисників.

Повідомляється, що банкомат був підірваний 1 березня о 6.40 ранку в Шевченківському районі міста Запоріжжя. На місце події прибули співробітники поліції і відділ вибухотехнічного управління. Вибухотехніки встановили фрагменти умисного підриву банкомата Приватбанку”. Також були виявлені сторонні електроди підключення і сліди кіптяви.



Слідчими органами за фактом вибуху банкомату, а саме пошкодження майна, порушено кримінальну справу. Зараз проводиться перевірка фактів і обставин інциденту, а також оцінка заподіяної шкоди.