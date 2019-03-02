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У Лондоні сталася масштабна пожежа на хмарочосі

02.03.2019

В Лондоне произошел масштабный пожар на небоскребеПожежа почалася на останньому поверсі.

У Лондоні загорівся хмарочос. На місце події прибули близько 60 пожежників.

Відомо, що пожежа почалася на останньому, 33-му, поверсі хмарочоса. Висота всієї будівлі – 156 метрів. Будинок розташований в торговому районі Лондона. У ньому перебувають офіси й магазини.

Після того, як в будівлі почалася пожежа, місцеві жителі помітили, що були вимкнені вогні, які горіли нагорі будинку. Також вони чули у цьому районі багато сирен.

На місце події прибули 8 пожежних машин і 60 рятувальників. Також відомо, що рятувальників викликали у 00:39, а в 1:58 вони змогли повністю контролювати ситуацію.

Інформації про можливих постраждалих поки немає.

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