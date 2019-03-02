Казахстан тимчасово відмовився від російського бензину

Введено заборону на імпорт.



Влада Казахстану з суботи, 2 березня, ввели заборону на ввезення бензину з Росії залізничним транспортом. Відповідний наказ підписав міністр енергетики Канат Бозумбаев.

Захід буде діяти протягом трьох місяців і покликана не допустити затоварення ринку, додав він.

Казахстан має право запроваджувати подібні заборони щодо угоди з Росією в рамках Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), заявив місцевим ЗМІ казахстанський віце-міністр енергетики Болат Акчулаков. Востаннє влади республіки на три місяці забороняли ввезення бензину з РФ в серпні 2018 року.

21 лютого президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відправив у відставку уряд країни. У зверненні до народу Назарбаєв заявив, що уряду “спільно з Національним банком так і не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки”.