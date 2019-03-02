Трамп попросив Китай терміново зняти мита з США

Мита діють на продукти.



Американський президент Дональд Трамп попросив Китай негайно скасувати всі мито сільськогосподарську продукцію з США.

Про це президент написав у серії постів в своєму Twitter.

«Я попросив Китай негайно скасувати всі мита на нашу сільськогосподарську продукцію (включаючи яловичину, свинину і т. д.), грунтуючись на тому факті, що ми йдемо до угоди з торгівлі в рамках дискусій… і я не підвищив мита в рамках другого пакету до 25% 1 березня. Це дуже важливо для наших чудових фермерів і для мене!», – написав він.

Раніше Трамп вирішив відстрочити введення нових мит на товари з КНР, пояснивши це прогресом у переговорах з Пекіном. За його словами, сторонам вдалося знайти точки дотику з важливих структурних питань, в тому числі за проблему захисту інтелектуальної власності, передачі технологій, а також з питань сільського господарства, послуг та валюти.

Крім того, президент США анонсував саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном на своїй віллі у Флориді для укладання торгової угоди.

Вашингтон звинуватив китайців в крадіжці американських технологій і почав вводити підвищені митні тарифи на китайські товари. Пекін відповів підвищенням мит зі свого боку. Для уникнення напруженості сторони домовилися про перемир’я до 2 березня.