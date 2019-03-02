США позбавлять віз майже півсотні соратників Мадуро

49 осіб втратять американських віз.

США позбавлять американських віз 49 представників режиму невизнаного президента Венесуели Ніколаса Мадуро і членів їх сімей, повідомив спецпосланець США у Венесуелі Елліот Абрамс.

“Я не можу передбачити точно, коли режим Мадуро впаде і він покине Венесуели, – зазначив Абрамс. – Зовсім не здивуюся, якщо за три дні до цього наші опоненти будуть наполягати, що політика адміністрації провалилася“.

10 січня розпочалася друга каденція Ніколаса Мадуро. Після інавгурації, 15 січня, парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором.

Національна асамблея, контрольована опозиційною більшістю, оголосила другий термін Мадуро нелегітимним. Головою парламенту обрали 35-річного Хуана Гуайдо.

21 січня у столиці країни Каракасі група військових зажадала усунути президента від влади і закликали громадян країни приєднатися до повстання. У сутичках під час протесту загинули не менше 14 людей.

23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента Венесуели. У той же день його визнали США, за ними пішли інші демократичні країни. Росія підтримала уряд Ніколаса Мадуро.