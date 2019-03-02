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У Лондоні прибиральник знайшов в автобусі 300 тисяч фунтів

02.03.2019

В Лондоне уборщик нашел в автобусе 300 тысяч фунтовКонверт забув пасажир автобуса.

Прибиральник віддав британській службі столичної поліції 300 тисяч фунтів стерлінгів (близько 396 тисяч доларів), які він знайшов в одному з лондонських автобусів.

Велику суму грошей у конверті коричневого кольору залишив в автобусі один з пасажирів.

Видання не розкриває імені «неймовірно чесного» людини, який вважав за краще віддати гроші поліції, проте зазначає, що він є співробітником однієї з лондонських компаній, що надають послуги з прибирання.

Зазначимо, що це не перший подібний випадок. У США бездомний знайшов 17 тисяч доларів і віддав їх благодійному фонду.

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