Арестович: Кремль влаштує будь-який президент, крім Порошенка

Таку думку в інтерв’ю одному зі ЗМІ висловив військовий експерт Олексій Арестович.

Він зазначив, що українцям потрібно усвідомити, що проекти «ДНР» і «ЛНР» були створені не конкретно проти Петра Порошенка, Андрія Парубія або, наприклад, Олександра Турчинова. Це довгострокові проекти, які повинні бути фундаментом для наступу на Захід. Як мінімум, до 2030 року не потрібно навіть сподіватися на те, що Росія добровільно відмовиться від гачка, яким тримає не тільки Україну, але і Європу.

Арестович вважає, що Кремль намагається з допомогою «Північного потоку-2» розсварити європейський країни, внести ще більший розбрат і, тим самим, розвалити ЄС. Вийшла вже Великобританія, якщо ще хоча б одна країна заявить про те, що готова призупинити своє членство в ЄС – це буде початок кінця.