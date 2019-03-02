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Меркель підтримала учнів, протестуючих по всьому світу

02.03.2019

Меркель поддержала учеников, протестующих по всему мируКанцлер вітає ініціативу молоді.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що підтримує студентів та учнів, які протестують у всьому світі проти глобального потепління, після публічної критики її коментарів, сприйнятих як натяк на те, що демонстрації викликала російська онлайн-агітація.

Минулого місяця Меркель говорила про російської кібервійни на Мюнхенській конференції з безпеки і згадала про студентських протестах, сказавши: “Важко уявити, що після кількох років без якого-небудь зовнішнього впливу у всіх німецьких дітей раптово з’явилася ідея, що “ти протестувати”.

Офіс канцлера каже, що коментар був трактовано неправильно, і Меркель говорила про те, як легко мобілізувати кампанію через інтернет.

Меркель пояснила свою позицію, заявивши, що “дійсно вітає” студентські протести і “я думаю, це дуже хороша ініціатива”.

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