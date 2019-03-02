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У США підрахували витрати на домашніх вихованців за рік

02.03.2019

В США подсчитали затраты на домашних питомцев за годВитрати зросли.

У 2018 році жителі США витратили 72,1 млрд дол. на домашніх тварин. Про це свідчать дані американської Асоціації виробників товарів для домашніх тварин (APPA).

Зокрема, у минулому році на корми для домашніх тварин американці витратили 29,8 млрд дол., ветеринарна допомога обійшлася в 18,2 млрд дол. Безрецептурні препарати для тварин обійшлися жителям США в 15,5 млрд дол.

За рік (до 2017 2018 рр) витрати американців на домашніх тварин зросли на 2,6 млрд дол, за два роки – на 5,3 млрд дол.

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