У США підрахували витрати на домашніх вихованців за рік

Витрати зросли.



У 2018 році жителі США витратили 72,1 млрд дол. на домашніх тварин. Про це свідчать дані американської Асоціації виробників товарів для домашніх тварин (APPA).

Зокрема, у минулому році на корми для домашніх тварин американці витратили 29,8 млрд дол., ветеринарна допомога обійшлася в 18,2 млрд дол. Безрецептурні препарати для тварин обійшлися жителям США в 15,5 млрд дол.

За рік (до 2017 2018 рр) витрати американців на домашніх тварин зросли на 2,6 млрд дол, за два роки – на 5,3 млрд дол.