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ОЛЕКСАНДР ЗАПІСОЦЬКИЙ

Ректор Санкт-Петербурзького Гуманітарного університету профспілок, член-кореспондент Російської академії наук, академік Російської академії освіти, доктор культурологічних наук, професор, заслужений діяч науки Російської Федерації.

Заборона ідеології в Конституції — шкідливий непорозуміння

Вважаю, що поновилася останнім часом дискусія про доцільність заборони ідеології в Конституції Росії не випадкова. Проблема ідеології стає однією з найбільш серйозних в розвитку країни. Читаємо 13-ю статтю Конституції: «Ніяка ідеологія не може встановлюватися в якості державної чи обов’язкової». Дивно. Так вже і ніяка? І ні для кого не може бути обов’язковою?

Ідеологія — це система ідеалів, цінностей, поглядів і переконань, за допомогою якої особистість висловлює своє ставлення як до існуючої соціальної реальності в цілому, так і до конкретних її аспектів. Та чи інша ідеологія лежить в основі будь-якої людської діяльності. Діяльність неможлива без цілей, а цілі людина виробляє на основі ідеології.

Держава без цілей? Державні чиновники, які діють поза межами загальноприйнятої системи ідеалів, цінностей, поглядів і переконань? Тобто один може, приміром, Батьківщину вважати цінністю, а іншому — не обов’язково?

Очевидно, що ніяка держава без ідеології існувати не може. Сама російська Конституція — ідеологія, втілена у законі. І всі інші закони містять в собі ідеологію. Держава, спосіб його побудови та механізми функціонування — теж ідеологія, втілена в реальність. Вже з цієї точки зору Стаття 13 — заперечення Конституцією самої себе. Ідеологія в Росії — щось, що існує, але не може бути назване своїм іменем. Шкідлива ситуація.

Якщо ідеологія в суспільстві не сформульована, не артикульована, не записана, існує «за замовчуванням», то вона і не може обговорюватися, оскаржуватися, порівнюватися з іншими ідеологіями, вдосконалюватися. Щось на кшталт повернення до первісного (безсловесному) суспільству.

Між тим у ході багатовікової еволюції в світі склалася практика, за якої суспільство оформляє свої інтереси у вигляді різних ідеологій і на цій основі формує політичні партії. В конкуренції ідеологій ті чи інші партії перемагають і приходять до влади, здійснюючи надалі відповідну своєї ідеології політику від імені держави, маючи на то «мандат» від більшості членів суспільства. Перемога партії на виборах має сенс тому, що в результаті саме її ідеологія повинна реалізовуватися державним апаратом.

Принципово важливо, що організація життя держави і суспільства неможлива тільки прийняттям законів (званих в соціології жорсткими регуляторами), так як поряд з ними повинні існувати ще мораль, моральність, сукупність культурних кодів (м’які регулятори), також засновані на ідеології. Перемога партії на виборах означає в сучасному розвиненому державі не тільки можливість прийняття парламентом законів, відповідних її ідеології, але й обов’язок чиновництва вести себе у відповідності з м’якими регуляторами цієї ідеології.

Завдання вироблення і вдосконалення національної ідеології завжди бере на себе еліта. Народ же оцінює результати, приймає або не приймає. Якщо еліта успішно справляється зі своїм обов’язком, в країні настає період стійкого соціально-економічного розвитку. Не справляється — країна потрапляє в біду.

Стаття 13 з’явилася в нашій Конституції в конкретних історичних обставинах, які залишилися в минулому. І живе як відвалилася короста, прибинтованная до зажившей рані.

Конституцію готували в квітні-листопаді 1993 року реально кращі уми Росії того часу, так і нинішнього теж. Багато з них живі і працюють серед нас, користуються заслуженим авторитетом. Ці люди можуть розповісти докладно, які чинники того моменту над ними тяжіли: в першу чергу — бажання врахувати гіркі помилки минулого і поставити конституційні бар’єри для волюнтаризму якогось нового «ЦК КПРС», виключити чиюсь монополію на ідеологічне розвиток країни.

В коментарі до Конституції від 1994 року (видатного правознавця Б. Н. Топорніна та інших) зверталася увага на закріплення в ній ідеологічного різноманіття саме на противагу одноманітності радянських конституцій. Малося на увазі право суспільства на конкуренцію ідеологій, вибір найбільш відповідає вимогам часу і коригування або перегляд по мірі потреби шляхом демократичних процедур. Стаття 13 розумілася правознавцями тоді і як гарантія громадянських свобод, що виключає переслідування людей за їхні переконання. Що, безумовно, і зараз дуже важливо.

Однак у підсумку на сьогодні вийшов заборона на підтримку державою будь-якої ідеології взагалі, повне формальне усунення держави із сфери ідеології. Спочатку ні про що таке навіть не думали: «Розробники прагнули не допустити в майбутньому нового тоталітаризму, коли яка-небудь прийшла до влади політична партія захоче оголосити свою ідеологію назавжди вірною, не підлягає критиці і перегляду, — розповів мені член Конституційного суду РФ Гадис Гаджиєв. — Зараз же, осмислюючи дане положення все глибше і глибше, зіставляючи з канонами юриспруденції, ми встаємо перед серйозними питаннями».

На жаль, в офіційному коментарі до Конституції, її 13-ї статті голова Конституційного суду Ст. Д. Зорькін змушений вказувати на заборону для державних чиновників керуватися в своїй роботі чим-небудь, крім конкретних законодавчих актів. Він зазначає, що ця заборона поширюється і на інші суб’єкти права, включаючи громадські об’єднання, церква, установи освіти, мистецької творчості та інші сфери колективної життєдіяльності людей. Автор констатує, що дана норма Конституції «означає істотне звуження меж державної влади».

Формально виходить, що нікому не можна мати ніякої ідеології, крім окремо взятої людини. Тільки звідки він її візьме — незрозуміло. Як відомо, ідеологія у спадок генетично не передається. Якщо дотримуватися цього розуміння 13-ї статті на практиці, то газети можуть друкувати лише законодавчі акти, інструкції по садівництву і застосування прального порошку, а вузи та школи — викладати тільки природничо-наукові знання. Втім, і це під питанням. Адже будову Всесвіту, уявлення про матерії і теорія еволюції — теж ідеологія. Що примітно: чиновники, які діють в рамках 13-ї статті, не мають права керуватися в роботі своїми моральними принципами!

Ось що пише з цього приводу видатний правознавець А. В. Александров: «насправді заборона державної ідеології є не чим іншим, як забороною будь-якої пропаганди з боку держави, забороною цілеспрямованої пропаганди гуманістичних, загальнолюдських цінностей через структури органів державної влади, через навчальні і виховні заклади, що викликає негативні наслідки: правовий нігілізм, зростання злочинності, витіснення суспільної правосвідомості громадським кримінальним свідомістю». Загалом, цікаве вийшло у нас в країні конституційне закріплення ролі ідеології. Глибоко оригінальне. Немає такого більше ніде і ні в кого. І чи потрібна Росії така оригінальність — питання, що вимагає серйозного обговорення.

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