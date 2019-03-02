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Порошенко зробив Куяльник курортом державного значення

02.03.2019

Порошенко сделал Куяльник курортом государственного значения

Президент Петро Порошенко підписав закон про надання Куяльницкому лиману статусу курорту державного значення.

Закон був підписаний під час робочої поїздки в Одеську область у суботу, повідомляє прес-служба президента.

“Ми запускаємо закон України про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення”, – сказав Порошенко.

Законом оголошені природні території Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення та визначено конкретні межі округу і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту Куяльник.

“Реалізація закону вирішує питання створення курорту державного значення в Одеській області, що буде стимулювати збереження та розвиток курортних територій. Втілення цих законодавчих змін допоможе збереженню і раціональному використанню природних лікувальних ресурсів і зростання туристичного потоку в Одеській області”, – зазначає прес-служба.

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