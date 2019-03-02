Порошенко зробив Куяльник курортом державного значення

Президент Петро Порошенко підписав закон про надання Куяльницкому лиману статусу курорту державного значення.

Закон був підписаний під час робочої поїздки в Одеську область у суботу, повідомляє прес-служба президента.

“Ми запускаємо закон України про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення”, – сказав Порошенко.

Законом оголошені природні території Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення та визначено конкретні межі округу і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту Куяльник.

“Реалізація закону вирішує питання створення курорту державного значення в Одеській області, що буде стимулювати збереження та розвиток курортних територій. Втілення цих законодавчих змін допоможе збереженню і раціональному використанню природних лікувальних ресурсів і зростання туристичного потоку в Одеській області”, – зазначає прес-служба.