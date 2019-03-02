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У США сталася пожежа в Національному парку: оголошено НС

02.03.2019

В США произошел пожар в Национальном парке: объявлено ЧПУ 17-ти населених пунктах оголошено НС.

В американському штаті Вікторія сталася пожежа в Національному парку, який вже охопив понад 2,5 тис. га лісу.

Як повідомляється, пожежа сталася вчора, 1 березня, у державному парку “Бунип”, який знаходиться за 16 км від міста Пакенхем. Пожежа охопила територію площею не менше 2,5 тис. га і продовжує стрімко поширюватися.

Відзначається, що рятувальники намагаються не допустити загорання будинків і просять мешканців сусідніх міст евакуюватися. Як мінімум в 17-ти населених пунктах було оголошено надзвичайний стан.

Зараз з лісовою пожежею борються понад 300 осіб та 3 літаки.

В США произошел пожар в Национальном парке: объявлено ЧП
В США произошел пожар в Национальном парке: объявлено ЧП
В США произошел пожар в Национальном парке: объявлено ЧП
В США произошел пожар в Национальном парке: объявлено ЧП

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