Глава МЗС Німеччини розповів про заслуги Горбачова

У екс-президента СРСР день народження.



Міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас (Heiko Maas) привітав з 88-річчям останнього генерального секретаря ЦК КПРС і єдиного президента СРСР Михайла Горбачова. “Він – батько гласності і перебудови, він поклав кінець холодній війні і вніс значний внесок у возз’єднання Німеччини”, – написав він у суботу, 2 березня, на своїй сторінці в Twitter.

Одночасно Мас назвав лауреата Нобелівської премії миру “видатним державним діячем, який і сьогодні виступає за мир”.

У Німеччині високо цінуються заслуги Михайла Горбачова за возз’єднання Німеччини, а також демократизації Радянського Союзу.