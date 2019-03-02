«Не популізм»: Тимошенко знову обіцяє повернути гроші вкладникам СРСР

Протягом наступних п’яти років новий президент України зможе повернути всі заощадження вкладників Ощадбанку СРСР. Про це заявила кандидат у президенти і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Про це повідомляється на партійному сайті.

За її словами, у часи, коли вона очолювала Кабмін процеси компенсації вже починався. Частина громадян України отримала тисячу гривень, частина – ні. «Відновлення справедливості» не відбулося тому, що влада «все це закрила тоді».

«Вони не хотіли, щоб люди відчули, що в країні може бути справедливість», — сказала Тимошенко.

Той факт, що чинна влада називає такі прожекти махровим популізмом, обурює претендента на найвищу посаду в країні.

«Чому вони для себе нічого не шкодують, а у людей можна все забирати і повернення справедливості потім називати популізмом», — запитує вона.

У разі обрання її президентом, стверджує Тимошенко, її в благих намірах вже ніхто не зупинить. Всі заощадження Ощадбанку з радянських часів будуть проіндексовані. І станеться це, стверджує політик, в перший же місяць після виборів.

Крім того, згідно з обіцянками кандидата, відновиться практика разової допомоги при народженні дитини: при народженні першої дитини — 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а після народження третьої і більше – 150 тис. грн.

За рахунок проведення пенсійної реформи Тимошенко планує збільшити пенсії. За 2-3 місяці це вийде, вважає кандидат.

Нагадаємо, Тимошенко внесла до парламенту законопроект про покарання за незаконне збагачення, однак, на думку громадської організації«Центр протидії корупції», згідно з запропонованим нею документом, притягнути чиновників до відповідальності буде майже нереально.