У Франції знову почалися заворушення

У місті Нанті поліція була змушена застосувати сльозогінний газ.

Учасниками 16-го тижня протесту “жовтих жилетах” у Франції стали понад 5,5 тис. осіб, з яких майже третина (1,3 тис.) вийшла на вулиці Парижа, повідомили у французьких правоохоронних органах.

Крім того, за даними телеканалу BFM, поліцейські зробили перші затримання – повідомляється про дев’ятьох заарештованих учасників маніфестації в столиці республіки.

У теж час у багатьох інших містах, зокрема, в Ліллі, де також зібралися кілька тисяч “жовтих жилетах”, і Бордо – мітинг проходить мирно, але порядок теж забезпечують посилені загони поліції.

Проте в місті Нанті поліція була змушена застосувати сльозогінний газ проти мітингувальників, коли ті спробували зійти погодженого з місцевою владою маршруту і вийти на центральні вулиці міста. Демонстрантів закликали повернутися до дозволеним маршрутом, а коли вони відмовилися, правоохоронці застосували спецзасоби.