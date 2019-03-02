У Франції вандали зруйнували єврейський пам’ятник

Минулого місяця були сплюндровані могили на прилеглому єврейському кладовищі.

Заступник мера Страсбурга Ален Фонтанель повідомив, що на місці старої синагоги був зруйнований меморіальний камінь, який розташований на місці синагоги, що була спалена німцями в 1940 році.

Фонтанель заявив, що дані дії є “новим актом антисемітизму в нашому місті”, а також додав, що “історія повторюється”. Він розповів, що влада міста роблять все можливе для того, що б зловити нападників.

Також повідомляється, що в минулому місяці були сплюндровані могили на прилеглому єврейському кладовищі. Могили були розмальовані свастиками і антисемітськими гаслами на кладовищі в Катценхайме, який знаходиться за 20 кілометрів від Страсбурга.

Президент Франції Еммануель Макрон, який відвідав місце події, висловив свою “повну рішучість боротися з антисемітизмом у всіх його формах”.