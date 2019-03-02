Група “ТІК” випустила передвиборчий кліп. B ньому музиканти агітують голосувати за Порошенка

Українська група “ТІК” презентував нову пісню під назвою “Циклони”, яку присвятила майбутніх президентських виборів. У своєму зверненні музиканти закликали українців йти голосувати на вибори, “щоб встановилася гарна погода”, – пишуть ЗМІ.

“Циклони – це гротескна форма, що відбувається в нашій країні напередодні виборів. Всі персонажі, звичайно, вигадані. Якщо ви хоча б раз не посміхнетеся протягом нашого відео, обіцяю вам повернути долар по вісім. А якщо серйозно, ставитеся до виборів не як до розваги, а як до відповідальної місії. Тому що зараз від кожного з нас залежить асенізація політичних процесів у нашій країні та добра погода!” – розповів лідер групи Віктор Бронюк.

Відзначимо, що в пісні згадуються в негативному контексті такі кандидати в президенти, як Юлія Тимошенко (“Газ подешевшає як у тьоті Юлі, І так двадцять років, А в кишені дві дулі) і Володимир Зеленський (“Владімир також нині не тренд? Він у москалів вже є такий презідент”).

А ось чинний глава держави Петро Порошенко явно імпонує групі (“Не знаю як вам, ну, а як по мені В шоколаді трохи ліпше ніж у лайні”). Додамо, що група “ТІК” відкрито підтримує Порошенко і навіть виступає на її з’їздах. “Всі, хто приєднався до команди Порошенка, готові змінювати нашу державу”, – заявив Бронюк на столичному форумі 9 лютого.