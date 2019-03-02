У Швеції сталася масова бійка за участю 90 осіб

На 30 пасажирів зупинився на парковці автобуса напали 60 осіб. Учасники бійки кидали каміння.

У Швеції дві людини госпіталізовані в результаті масової бійки за участю 90 осіб. Інцидент стався на парковці для відпочинку на трасі Е4 недалеко від міста Нючепінг, повідомляє SVT в суботу, 2 березня.

За даними поліції, на 30 пасажирів зупинився на парковці автобуса напали 60 осіб. Учасники бійки кидали каміння і разибили скла автобуса.

“У цьому інциденті брали участь два угруповання, більше я не можу нічого сказати, – сказала представник прес-служби Східного регіону поліції Моніка Бергстрем. – Ми склали протокол про заворушення із застосуванням насильства”.

Поліцейські поки нікого не затримали і опитують свідків.