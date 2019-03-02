У Берліні пройшов марш проти реформи авторського права в ЄС

Закон повинен бути змінений, адже наразі він не відповідає вимогам цифрової ери.

Близько 3000 людей, обурених кроком ЄС щодо посилення законодавства про авторське право в мережі, вийшли на вулиці Берліна 2 березня на знак протесту проти запланованих реформ.

Явка, за оцінками кореспондентів на місці події, була набагато вище, ніж 300 осіб, зареєстрованих поліцією.

Протестувальники висловили сумніви щодо статті 13, зобов’язує всі онлайн-платформи (YouTube, Facebook і інші) стежити, щоб користувачі при завантаженні контенту не порушували нічиї права.

Критики побоюються, що це може змусити соціальні платформи ввести автоматичні фільтри завантажень, що буде надмірно блокувати контент.

Європейська Комісія стверджує, що закон повинен бути змінений, адже наразі він не відповідає вимогам цифрової ери. Це, зокрема, це може дозволити захистити права артистів в інтернеті.