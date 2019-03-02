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Трамп вимагає від Китаю знизити тарифи на продукти з США

02.03.2019

Трамп требует от Китая снизить тарифы на продукты из СШАТрамп попросив Китай негайно зняти всі тарифи на нашу сільськогосподарську продукцію.

Президент США Дональд Трамп попросив Китай негайно знизити митні тарифи на сільськогосподарські продукти з США.

Про це він написав у Twitter.

“Я попросив Китай негайно зняти всі тарифи на нашу сільськогосподарську продукцію (включаючи яловичину, свинину і т. д.), грунтуючись на тому факті, що ми непогано йдемо з торговими дискусіями і я вдруге не став вводити підвищений 25-відсотковий тариф для них з 1 березня. Це дуже важливо для наших фермерів – і для мене!” – написав він.

Раніше Трамп розпорядився не вводити підвищений 25-відсотковий тариф на китайський імпорт в США, який повинен був вступити в силу спочатку з 1 січня, потім з 1 березня. Зараз ставка залишиться незмінною – 10%. У минулому році Китай ввів підвищені тарифи на імпорт американської агропродукції.

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