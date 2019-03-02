Трамп вимагає від Китаю знизити тарифи на продукти з США

Трамп попросив Китай негайно зняти всі тарифи на нашу сільськогосподарську продукцію.

Президент США Дональд Трамп попросив Китай негайно знизити митні тарифи на сільськогосподарські продукти з США.

Про це він написав у Twitter.

“Я попросив Китай негайно зняти всі тарифи на нашу сільськогосподарську продукцію (включаючи яловичину, свинину і т. д.), грунтуючись на тому факті, що ми непогано йдемо з торговими дискусіями і я вдруге не став вводити підвищений 25-відсотковий тариф для них з 1 березня. Це дуже важливо для наших фермерів – і для мене!” – написав він.

Раніше Трамп розпорядився не вводити підвищений 25-відсотковий тариф на китайський імпорт в США, який повинен був вступити в силу спочатку з 1 січня, потім з 1 березня. Зараз ставка залишиться незмінною – 10%. У минулому році Китай ввів підвищені тарифи на імпорт американської агропродукції.