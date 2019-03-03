ЄС дасть 50 млн євро на безпеку – Порошенко

Гроші будуть спрямовані на підтримку Маріуполя, Бердянська та Чорноморського узбережжя, зазначив президент.

Спеціальний проект Євросоюзу на підтримку безпеки на Азовському узбережжі передбачає виділення 50 млн євро. Про це сказав президент Петро Порошенко під час Ради регіонального розвитку в Одесі, повідомляє Укрінформ у суботу, 2 березня.

“Спеціальний проект 50 млн євро спрямовується на Азовське узбережжя, підтримка Маріуполя, Бердянська, але і на Чорноморське узбережжя теж вистачить”, – заявив Порошенко.

За його словами, немає жодної його зустрічі з керівництвом Євросоюзу, де б не йшла мова про фінансову допомогу.

“Це, на жаль, у зв’язку з агресією Російської Федерації в нейтральних водах Чорного моря”, – підкреслив президент.

За словами глави держави, зараз українцям головне не схибити”.

“Якщо ми продовжуємо наш рух до Європи, кількість європейських проектів буде тільки збільшуватися. І це не тільки доступ до технічної допомоги, а доступ до величезних фінансових ресурсів”, – зазначив Порошенко.