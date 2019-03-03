У Чорногорії тисячі людей вийшли на антипрезидентські протести

Президента Джукановіча звинувачують у корупції та зловживанні повноваженнями



Як зазначається, вчора увечері, 2 березня, тисячі людей вийшли на вулиці столиці Чорногорії, щоб приєднатися до протестного виступу.

Активісти вимагали відставки президента Джукановіча і уряду країни, звинувачуючи їх у корупції, кумівство та зловживанні владою.

Багатотисячна колона, яку очолювали громадські активісти, журналісти і блогери, пройшла вулицями Подгориці, скандуючи “Мило – злодій”. Чорногорські опозиційні політики не підтримали демонстрацію.

Через значний наплив біженців влада Чорногорії обмірковує перспективу побудувати паркан на кордоні з Албанією. Про це повідомив керівник прикордонної служби країни.

Зазначимо, це вже не перша антипрезидентська акція в Чорногорії. Так, 17 лютого тисячі людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки уряду і президента Міло Джукановіча за звинувачення в корупції.

Президент Чорногорії звинувачення відкидає.

Напередодні влада звинуватили Кнежевича у відмиванні грошей і шахрайстві, і він утік з країни.