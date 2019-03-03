У Стамбулі загорівся житловий будинок, є жертви

Трьох потерпілих госпіталізували з сильними опіками, проте двоє з них померли в лікарні

Не менше чотирьох людей стали жертвами і ще один постраждав в результаті пожежі в житловому будинку в Туреччині. Займання сталося 3 березня в європейському районі Стамбула – Бейоглу.

Відзначається, що з вогню винесли п’ятьох людей, двоє з яких до того моменту вже не дихали. Інших потерпілих госпіталізували з сильними опіками, однак пізніше двоє з них померли в лікарні.

Займання почалося на верхніх поверхах п’ятиповерхової будівлі, проте причини інциденту поки залишаються невідомими.

Пожежники все ще продовжують боротися з вогнем.