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У Мілані пройшов марш проти расизму

03.03.2019

В Милане прошел марш против расизмаБлизько 200 тисяч людей вийшли на антирасистський марш під назвою “Люди перш за все” в Мілані.

За даними міської влади, участь у марші під назвою “Люди перш за все” взяли 200 тисяч осіб. Учасники закликали прислухатися до них віце-прем’єра Сальвини, який, займаючи також посаду міністра внутрішніх справ, заблокував прибуття в Італію гуманітарних судів, що рятують мігрантів.

Демонстрація, яка закінчилася перед Міланським собором, проходила у святковому настрої, з музичними інструментами та супровід ді-джеїв. Голова конфедерації праці CGIL Мауріціо Ландіна заявив, що уряд Італії “просуває неправильну політику, а не бореться з нерівністю”.

Регіон Ломбардія, столицею якого є Мілан, демонструє традиційно сильну підтримку правопопулістської партії Ліга на чолі з Сальвіні.

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