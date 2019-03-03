На кордоні Індії і Пакистану обстріли поновилися

У результаті збройного конфлікту в Кашмірі загинули 11 осіб.



Як повідомляється, в результаті обстрілу між Пакистаном та Індією, які поновилися в суботу, 2 березня, в районі Кашміру, загинули 11 осіб.

Пакистанська сторона заявила, що в результаті обстрілу на пакистанській стороні Кашміру загинули 7 осіб. У свою чергу в Індії повідомили про 4 жертви обстрілів в індійській частині спірного регіону.

Раніше повідомлялося, що Індія і Пакистан відновили обстріл. З обох сторін конфлікту загинуло кілька мирних жителів, є тяжкопоранені, також зруйновані житлові будинки.

Нагадаємо, стосунки Індії та Пакистану різко загострилися в середині лютого, після того, як смертник підірвав себе поряд з колоною воєнізованої поліції в штаті Джамму і Кашмір. Жертвами теракту стали 45 осіб, відповідальність за нього взяла на себе угрупування “Джаиш-е-Мухаммад”.

Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористичних формувань, Ісламабад відкидає всі звинувачення. Інцидент ускладнили і без того напружені відносини між Нью-Делі та Ісламабадом, знову поставивши регіон на грань військового конфлікту.