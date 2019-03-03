У Гданську проходять позачергові вибори нового мера

Жителі міста будуть обирати нового голову



Жителі міста будуть обирати нового голову серед трьох кандидатів: діючого виконуючого обов’язки мера 39-річної Олександри Дулькевич, 51-річного режисера з націоналістичними поглядами Гжегожа Брауна і 46-річного бізнесмена Марека Скиби.

Виборчі дільниці у неділю будуть відкриті до 22 години (за київським часом).

Нагадаємо, 13 січня Стефан Ст. вибіг на сцену та кілька разів ударив ножем мера Гданська Павла Адамовича. Потім нападник взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що безневинно відсидів у в’язниці, а опозиційна ” Громадянська платформа його катувала. Саме тому він нібито напав на Адамовича.

Медики не змогли врятувати життя політика, і 14 січня мер Гданська помер у лікарні.