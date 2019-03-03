Лідер опозиції Венесуели оголосив про своє повернення в країну

Гуайдо заявив, що повернеться до Венесуели 4 або 5 березня.



Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, що знаходиться в Еквадорі, в суботу повідомив, що повернеться до Венесуели 4 або 5 березня.

“Я оголошую про своє повернення додому. В понеділок – вівторок. Незважаючи на те, що цей час карнавалу, у нас мало часу і багато роботи”, – сказав Гуайдо за підсумками зустрічі з президентом Еквадору Леніном Морено. Слова опозиціонера у своєму Twitter привів венесуельський журналіст Габріель Бастідас.

Гуайдо також зазначив, що після повернення в Боливарианскую Республіку оголосить про нові маніфестаціях. “(Повернення) ми оголосимо про нові протести в країні”, – сказав він.

У середу парламент Венесуели, контрольований опозицією, дозволив Гуайдо перебувати за межами республіки “більше п’яти днів з 23 лютого”.