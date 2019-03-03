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Малайзія знову почне пошуки зниклого літака MH370

03.03.2019

Малайзия снова начнет поиски пропавшего самолета MH370Пошуки будуть відновлені у разі отримання пропозицій від зацікавлених компаній

Уряд Малайзії заявило про готовність відновити пошуки зниклого в 2014-му літака Malaysia Airlines рейсу MH370. Про це заявив міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе.

За його словами, пошуки будуть відновлені у разі отримання реальних пропозицій від зацікавлених компаній.

Він також запевнив, що Малайзія готова виплатити винагороду компаніям, які знайдуть сліди зниклого борту.

Нагадаємо, літак Boeing 777, що летів з Малайзії в Пекін пропав 8 березня 2014 року над Індійським океаном. Досі вдалося виявити лише кілька його уламків.

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