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Затримали Олександра Ємельяненко поліцейським пригрозили звільненням

03.03.2019

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским поліцейським, що проводив затримання бійця змішаного стилю (ММА) Олександра Ємельяненко, пригрозили звільненням. Про це повідомляє телеканал «360» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Джерело каналу зазначає, що поліцейських заздалегідь попередили про те, що відбувається і попросили закрити очі на поведінку спортсмена. Тим не менш, його затримали, а процес зняли на відео. Тепер тим, хто це зробив, загрожує звільнення. Крім того, певні проблеми виникли у всього ГИБДДКисловодска.

Хто саме віддав розпорядження ігнорувати правопорушення Ємельяненко, не уточнюється.

2 березня суд виніс рішення по справі Ємельяненко. Його засудили за статтею адміністративного кодексу (Непокора працівникові поліції») і взяли під арешт на 10 діб. Боєць визнав провину і вибачився перед поліцейськими.

Ємельяненко затримали в Кисловодську 1 березня. Спортсмен керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, став учасником ДТП, після чого зник з його місця. Після затримання він у нецензурній формі спілкувався з працівником правоохоронних органів.

Боєць вже має судимість. У 2015 році він був визнаний винним у зґвалтуванні домробітниці і поміщений в колонію. Ємельяненко вийшов на свободу в 2016-му і відновив спортивну кар’єру.

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