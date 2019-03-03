Затримали Олександра Ємельяненко поліцейським пригрозили звільненням

Кисловодским поліцейським, що проводив затримання бійця змішаного стилю (ММА) Олександра Ємельяненко, пригрозили звільненням. Про це повідомляє телеканал «360» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Джерело каналу зазначає, що поліцейських заздалегідь попередили про те, що відбувається і попросили закрити очі на поведінку спортсмена. Тим не менш, його затримали, а процес зняли на відео. Тепер тим, хто це зробив, загрожує звільнення. Крім того, певні проблеми виникли у всього ГИБДДКисловодска.

Хто саме віддав розпорядження ігнорувати правопорушення Ємельяненко, не уточнюється.

2 березня суд виніс рішення по справі Ємельяненко. Його засудили за статтею адміністративного кодексу (Непокора працівникові поліції») і взяли під арешт на 10 діб. Боєць визнав провину і вибачився перед поліцейськими.

Ємельяненко затримали в Кисловодську 1 березня. Спортсмен керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, став учасником ДТП, після чого зник з його місця. Після затримання він у нецензурній формі спілкувався з працівником правоохоронних органів.

Боєць вже має судимість. У 2015 році він був визнаний винним у зґвалтуванні домробітниці і поміщений в колонію. Ємельяненко вийшов на свободу в 2016-му і відновив спортивну кар’єру.