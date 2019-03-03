Гройсман: За 2019-2021 роки ми з’єднаємо всі обласні центри якісними дорогами

Обсяги ремонту автодоріг в Україні в 2019 році стануть рекордними за всю історію країни з часу здобуття незалежності. Про це 28 лютого в ефірі телеканалу “Україна” сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

“Трохи терпіння. В цьому році буде масштабний будівельний сезон. З часом ми все зробимо, розумію, що поки що багато незадоволені”, – заявив він.

До 2017 року серйозним ремонтом доріг в Україні ніхто не займався, і досі значна їх частина в незадовільному стані, зазначив прем’єр.

“Ми створили стратегію, почали її реалізовувати. За 2019-2021 роки ми з’єднаємо всі обласні центри якісними дорогами”, – пообіцяв Гройсман.

За його словами, у найближчих планах – ремонт доріг у Львівській, Хмельницькій, Тернопільській, Вінницькій областях, трас Запоріжжя – Маріуполь та Миколаїв – Кропивницький.

“25 років дороги розвалювали. Нам потрібно щонайменше 10 років, щоб навести порядок”, – підкреслив глава уряду.

У березні 2017 року Гройсман повідомляв, що 95% доріг України знаходяться в жахливому стані. Він обіцяв, що через п’ять – сім років дороги по всій країні будуть якісними.