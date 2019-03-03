У Львові вночі знесли 30-метровий символ СРСР

У ніч на неділю, 3 березня, у Львові знесли стелу Монумента слави.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

Як зазначається, повалити стелу вдалося лише з третього разу.

Перед цим, у ніч на 1 березня, робочі більше шести годин намагалися знести пам’ятник. Демонтаж монумента було розпочато 17 грудня 2018 року.

2 лютого 2019 року зі стели були демонтовані п’ять горельєфів на честь радянських солдатів і передані в музей “Територія терору”.

Зазначимо, що пам’ятник був відкритий у травні 1970 року і отримав назву “Монумент бойової слави Радянських Збройних Сил”.