Лідер опозиції Венесуели повертається з Колумбії і закликає до протестів

Глава опозиційного парламенту і «тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про повернення з Колумбії, де вирішував питання доставки гуманітарної допомоги.

В даний час він знаходиться в прикордонному місті Кукута і закликає до нових протестів проти влади Венесуели на початку тижня.

«Оголошую про моє повернення в країну і закликаю до виступів на всій території країни в понеділок і вівторок», — написав Гуайдо в Twitter.

Після повернення Гуайдо може бути заарештований за порушення заборони на виїзд із країни, що діє з січня.