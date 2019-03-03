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Лідер опозиції Венесуели повертається з Колумбії і закликає до протестів

03.03.2019

Лидер оппозиции Венесуэлы возвращается из Колумбии и призывает к протестам

Глава опозиційного парламенту і «тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про повернення з Колумбії, де вирішував питання доставки гуманітарної допомоги.

В даний час він знаходиться в прикордонному місті Кукута і закликає до нових протестів проти влади Венесуели на початку тижня.

«Оголошую про моє повернення в країну і закликаю до виступів на всій території країни в понеділок і вівторок», — написав Гуайдо в Twitter.

Після повернення Гуайдо може бути заарештований за порушення заборони на виїзд із країни, що діє з січня.

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