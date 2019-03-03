Президент Алжиру потрапив в лікарню на тлі масових протестів

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка потрапив у лікарню в Женеві. Зараз він знаходиться в критичному стані, лікарі ввели його в штучну кому.

Як передає Al Mayadin з посиланням на джерело, політик був госпіталізований напередодні, в день свого 82-річчя. Самопочуття Бутефліки різко погіршилося на тлі масових протестів проти його висунення на п’ятий термін.

У суботу В столиці країни пройшли акції проти корупції за участю десятків тисяч чоловік. Демонстранти скаржилися на бідність, безробіття і суворий візовий режим із західними країнами, у той час «діти чиновників живуть у Європі», пише Le Figaro. Також обурення алжирців викликав економічна криза із-за падіння цін на нафту, продаж якої становить основне джерело доходу Алжиру.

Для розгону протестів поліція застосувала сльозогінний газ. В результаті зіткнень з поліцією постраждали, за останніми даними, 200 людей, ще десятки затримані.