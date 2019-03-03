В Естонії проходять вибори до парламенту

В Естонії сьогодні, 3 березня, проходять парламентські вибори.

Голосування проходить з 9:00 до 20:00 на 451 виборчій дільниці по всій країні.

Правом голосу на виборах у парламент мають 958 тис. 571 громадян у віці старше 18 років, що не мають чинного кримінального покарання.

У попередньому голосуванні, з урахуванням електронного голосування, вже взяли участь майже 350 тисяч чоловік, або 40% від загального числа виборців.

Попередні підсумки голосування будуть підраховані через кілька годин після закриття дільниць для голосування.

Основна боротьба розгорнеться між провідної правлячої Центристською партією на чолі з прем’єр-міністром Юрі Ратасом і найбільшої опозиційної праволіберальної Партією реформ, що представляє інтереси крупного капіталу. Проводяться регулярно опитування громадської думки пророкують перемогу то однієї, то іншої партії з результатом у 28-30%.