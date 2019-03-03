В Австралії аномальна спека призвела до масштабних пожеж

Самим страшним виявився пожежа в південно-східному штаті Вікторія



В Австралії рекордна спека призвела до масштабних пожеж.

Повідомляється, що сувора чотириденна спека призвела до пожеж у південних частинах Західної Австралії, Південної Австралії, штатах Вікторії і Тасманії.

Самим страшним виявився пожежа в південно-східному штаті Вікторія – з ним боролися понад 2 тис. пожежників, волонтери, використовувалися літаки для гасіння пожежі.

За даними видання, найбільш масштабні пожежі були зафіксовані в 2009 році. Внаслідок цих пожеж загинуло 173 людини, постраждали 414 осіб, тисячі будинків у Вікторії були знищені. Той день у ЗМІ назвали “Чорною суботою”.