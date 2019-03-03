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США і Південна Корея скасувала спільні військові навчання: названа причина

03.03.2019

США и Южная Корея отменили совместные военные учения: названа причинаПричиною стало бажання знизити напруження на Корейському півострові

США і Південна Корея скасували проведення щорічних спільних військових навчань. Причина скасування – бажання посприяти прогресу в переговорах з Північною Кореєю. Про це заявив Пентагон.

Як повідомляється, маневри Foal Eagle і Key Resolve, які традиційно проводяться щороку навесні, були скасовані, щоб “зменшити напруженість і підтримати дипломатичні зусилля по досягненню повної денуклеаризації Корейського півострова”.

Замість них у період з 4 по 12 березня проведуть менші за масштабом навчання Dong Maeng, повідомили керівники Генштабу Сеула і Командування комбінованих сил Південної Кореї і США.

Деякі західні чиновники висловили свою стурбованість цим рішенням, стверджуючи, що це знизить бойову готовність військ у разі чергового загострення ситуації в регіоні.

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