У польському Гданську обирають нового мера після страшного вбивства попереднього

Жителі Гданська у неділю, 3 березня, обирають мера міста. Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 21:00 за місцевим часом, – повідомляють ЗМІ.

На крісло мера претендують три кандидати: в. о. мера і колишня заступник Адамовича 39-річна Олександра Дулькевич, 46-річний бізнесмен Марек Скиба та 51-річний режисер з націоналістичними поглядами Ґжеґож Браун.

Вибори визнають дійсними, якщо в них взяло участь 50% з тих, хто має право голосу.

Якщо один з кандидатів в сьогоднішньому голосуванні набере більше 50% голосів, вибори завершаться в першому турі. Якщо ні – відбудеться другий тур, в якому візьмуть участь два кандидата з найбільшою кількістю голосів.